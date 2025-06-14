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Промоутер назвав потенційний рік завершення кар'єри Джошуа

Володимир Максименко — 14 червня 2025, 08:24
Промоутер назвав потенційний рік завершення кар'єри Джошуа
Ентоні Джошуа
Getty Images

Промоутер колишнього чемпіона світу з боксу Ентоні Джошуа Едді Гірн розповів, коли британець планує завершувати кар'єру.

Слова функціонера наводить ESPN.

"Можливо, 2026-й стане останнім в кар'єрі Ентоні Джошуа. Ніколи не знаєш на сто відсотків, але ми очікуємо на ще три поєдинки.

Він міг би зійтись у рингу з Даніелем Дюбуа, але якщо все ж відбудеться бій проти Тайсона Ф'юрі, то я скажу, що ми, в принципі, все зробили у боксі", – розповів Гірн.

Після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль.

Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Раніше промоутер назвав терміни відновлення Джошуа після операції на лікті.

Бокс Едді Гірн Ентоні Джошуа

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