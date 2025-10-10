Паркер готовий битися з Ітаумою після поєдинку з Вордлі

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у хевівейті Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) заявив, що готовий провести бій проти Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO), якщо переможе тимчасового чемпіона світу за версією WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

Його слова передає SkySports.

" Я не хочу бути поза рингом занадто довго. Бою раз на рік просто недостатньо. Я хочу битися якомога частіше, і якщо все пройде добре з Вордлі 25 жовтня, випустіть мене на ринг наприкінці року. Я б погодився на будь-який бій. Я знаю, що Мозес – великий талант.

Він може битися тільки з тим, хто стоїть перед ним, і кожного разу йому вдавалося вирішувати свої справи. Він молодий, сильний, швидкий, і це був би ще один бій, який я б із задоволенням прийняв. Я прийму будь-який бій. Я навіть не для того займаюся боксом, щоб тягнути час, обираючи цей бій чи той, я буду битися з будь-ким", – сказав Паркер.

Раніше WBO санкціонувала поєдинок між Олександром Усиком та Джозефом Паркером, однак надала відстрочку українцю, оскільки він отримав травму.

Паркер натомість проведе поєдинок проти Вордлі, який відбудеться 25 жовтня у Лондоні. Саме переможець цього поєдинку має стати наступним суперником для Усика.