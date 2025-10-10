Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Паркер готовий битися з Ітаумою після поєдинку з Вордлі

Микола Дендак — 10 жовтня 2025, 23:07
Паркер готовий битися з Ітаумою після поєдинку з Вордлі
Джозеф Паркер
Getty Іmages

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у хевівейті Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) заявив, що готовий провести бій проти Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO), якщо переможе тимчасового чемпіона світу за версією WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

Його слова передає SkySports.

"Я не хочу бути поза рингом занадто довго. Бою раз на рік просто недостатньо. Я хочу битися якомога частіше, і якщо все пройде добре з Вордлі 25 жовтня, випустіть мене на ринг наприкінці року. Я б погодився на будь-який бій. Я знаю, що Мозес – великий талант.
Він може битися тільки з тим, хто стоїть перед ним, і кожного разу йому вдавалося вирішувати свої справи. Він молодий, сильний, швидкий, і це був би ще один бій, який я б із задоволенням прийняв. Я прийму будь-який бій. Я навіть не для того займаюся боксом, щоб тягнути час, обираючи цей бій чи той, я буду битися з будь-ким", – сказав Паркер.

Раніше WBO санкціонувала поєдинок між Олександром Усиком та Джозефом Паркером, однак надала відстрочку українцю, оскільки він отримав травму.

Паркер натомість проведе поєдинок проти Вордлі, який відбудеться 25 жовтня у Лондоні. Саме переможець цього поєдинку має стати наступним суперником для Усика.

Джозеф Паркер Фабіо Вордлі Мозес Енріко Ітаума Мозес Ітаума

Джозеф Паркер

Паркер: Я розібʼю лице Усику, якщо він буде доступний
Паркер готовий прийняти бій проти Ітауми
Белью: Бій проти Паркера для Усика не є привабливим
Вордлі – про бій з Усиком: Це величезна мотивація та мрія
Паркер хоче провести реванш з ексчемпіоном світу

Останні новини