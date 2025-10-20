Ексчемпіон світу: Паркер нокаутує Вордлі правим ударом

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі дав прогноз на бій між тимчасовий чемпіон світу за версією WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) та тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO Джозефом Паркером (36-3, 24 КО).

Слова боксера цитує Boxing News 24/7.

" Мені знадобився лише один раунд, щоб розібратися у Вордлі й Джозефі Паркері. Вордлі ось-ось нокаутують. Цей бій триватиме максимум чотири або п’ять раундів, якщо взагалі стільки, бо Джозеф Паркер нокаутує його правим ударом", – сказав Бредлі.

Цей поєдинок відбудеться 25 жовтня у Лондоні на О2 Арені. Переможець бою стане претендентом на поєдинок проти абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Раніше промоутер Едді Гірн також дав прогноз на бій між Паркером та Вордлі.