Гірн дав прогноз на переможця бою Паркер – Вордлі

Відомий промоутер Едді Гірн дав прогноз на майбутній поєдинок між Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) та тимчасовим чемпіоном WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

Функціонер поспілкувався з Pro Boxing Fans.

"Гадаю, Паркер здобуде дострокову перемогу у проміжку між восьмим та десятим раундом. Однак Вордлі – гарний і дуже небезпечний боєць. Я бажаю їм обом успіху. Вони чудові хлопці", – розповів Гірн.

Нагадаємо, бій між новозеландцем та британцем відбудеться 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні. Переможець цього поєдинку стане першим у черзі серед обов’язкових претендентів на зустріч з Олександром Усиком.

Свій попередній бій Джозеф провів 22 лютого поточного року, у 2 раунді достроково перемігши Мартіна Баколе. Вордлі 7 червня в 10 раунді нокаутував Джастіса Гані.

Раніше фаворита майбутнього протистояння назвав Дерек Чісора.