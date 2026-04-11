Вайт назвав єдиний шанс Махмудова у поєдинку з Ф'юрі

Британський боксер надважкої ваги Ділліан Вайт вважає, що шанс Арсланбека Махмудова у поєдинку проти Тайсона Ф'юрі буде у стартовому натиску.

Його слова передає ВВС.

"Це небезпечний бій для Тайсона в перших раундах, тому що Махмудов – великий хлопець і у нього сильний удар. Я думаю, що йому варто піти вперед на Тайсона на початку бою, це його найкращий шанс. Якщо він дозволить Тайсону впіймати ритм, повернути роботу ніг і почати працювати джебом, то той його перебоксує і зупинить за вісім раундів", – сказав Вайт.

Бій проти Махмудова стане першим для Тайсона після повернення на ринг. Напередодні суперники провели процедуру зважування. Вони мають майже однакову вагу.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі вийде на бій у боксерках з логотипом легендарного Ріккі Гаттона. Таким чином "Циганський король" вшанує пам'ять свого друга.

Поєдинок Ф'юрі – Махмудов відбудеться на лондонському стадіоні "Тоттенгем" у суботу, 11 квітня.