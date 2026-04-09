Зможу його нокаутувати, – Вайт хоче провести бій проти потенційного суперника Усика

Британський боксер Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) заговорив про бажання провести бій проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 44 КО).

Його цитує Bad Left Hook.

37-річний боксер розповів, що вже багато років намагається організувати поєдинок проти "Бронзового бомбардувальника".

"Думаю, у нього ще багато сил у запасі, але водночас – у боксі все часто вирішує таймінг. І я вважаю, що наш поєдинок був би дуже хорошим, бо якщо він зараз проходить усі 12 раундів із Дереком у такому віці і з таким Дереком, який уже дуже-дуже "зношений", то я точно можу нокаутувати Вайлдера.

Я завжди вірив, що зможу його нокаутувати. Це єдиний хлопець, щодо якого я завжди був упевнений, що зможу це зробити. Я завжди в це вірив і досі вірю – і дуже хотів би отримати шанс це довести", – заявив Вайт.