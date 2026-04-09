Вайт вказав на небезпеку для Ф’юрі в бою з Махмудовим

Британський надважковаговик Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) вважає, що ексчемпіону світу Тайсону Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) слід особливу увагу приділити стартовим раундам у поєдинку проти росіянина Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).

Його слова передає Bad Left Hook.

"Спершу, коли я побачив цей поєдинок, подумав: "О, легкий бій для Ф'юрі". Але потім, переглянувши бій Махмудова ще раз, зрозумів, що для Ф'юрі це не так просто. Я думаю, що перші три-чотири раунди будуть небезпечними для Тайсона, тому що Махмудов вміє бити кулаками, він агресивний, а Ф'юрі довго не бився. Тому все залежить від того, що він робив останнім часом, як тренувався і який у нього психологічний стан.

Я знаю, що його психологічний стан здається хорошим, але я сам довго не виходив на ринг і знаю, як це – бути неактивним у кар'єрі. Я думаю, Ф'юрі – той боєць, якого потрібно вибити з ритму та тримати поза балансом. І якщо Махмудов кинеться на нього, Ф'юрі спробує обмінюватися ударами, бо у нього є гордість, і саме через це його інколи відправляли в нокдаун…

Іноді він намагається обмінюватися ударами і утримувати позицію, і його можуть відправити в нокдаун, а я думаю, що Махмудов б'є набагато сильніше за тих хлопців… Просто йди вперед, ти такий же великий, як він, ти сильніший за нього, тож просто продовжуй тиснути. Але думаю, як тільки Ф'юрі увійде в ритм через три-чотири раунди, він контролюватиме бій і, швидше за все, здобуде перемогу або нокаутом, або за очками", – сказав Вайт.