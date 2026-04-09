Є міць у перших трьох раундах, – Чісора оцінив шанси Вайлдера у можливому бою проти Усика

Ветеран боксу Дерек Чісора (36-14, 23 КО) розповів, чи матиме Деонтей Вайлдер (45-4-1, 44 КО) у можливому протистоянні проти Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова наводить Boxing News Online.

Британський супертяж, який 4 квітня 2026 року у Лондоні програв за роздільним рішенням Вайлдеру, впевнений, що "Бронзовий бомбардувальник" добре себе покаже у бою проти непереможеного українця.

"Вайлдер добре себе покаже. У нього є сила. У Вайлдера є міць у перших трьох раундах, а потім він трохи здає, але цей удар у нього є завжди. Я не збираюся цього в нього забирати", – сказав Чісора.

Відзначимо, що Деонтей після звитяги над Дереком кинув виклик Ентоні Джошуа. Менеджер американського боксера вже анонсував повернення у ринг свого клієнта, тоді як Усик 23 травня цього року поб'ється проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена у Гізі (Єгипет).

Раніше Вайлдер розповів, чи планує побоксувати проти Усика після невдалих перемовин.