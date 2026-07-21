Джошуа провів дуель поглядів з Пренгою на яхті у Джидді

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та албанець Крістіан Пренга (20-1, 20 КО) провели битву поглядів перед поєдинком.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Цього разу дуель поглядів відбулась на яхті у Джидді (Саудівська Аравія). Сам бій відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді.

‼️ FIGHT WEEK FACE OFF ‼️



Anthony Joshua and Kristian Prenga come face-to-face on a yacht in Jeddah 🔥#JoshuaPrenga | July 25th | Exclusively on DAZN 🥊 pic.twitter.com/FoF45XcTrx — Ring Magazine (@ringmagazine) July 21, 2026

Це буде проміжний двобій для Ей Джея перед ймовірною британською битвою проти Тайсона Ф'юрі. Британські супертяжі раніше підписали контракт про очну зустріч.

Напередодні албанець зробив гучну заяву, яка безпосередньо стосується британця. А от батько "Циганського короля" спрогнозував хід поєдинку у столиці Саудівської Аравії.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Ентоні нокаутував блогера-боксера Джека Пола у шостому раунді, тоді як Пренга у лютому 2026-го переміг Джо Джонса.