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Джошуа провів дуель поглядів з Пренгою на яхті у Джидді

Олександр Булава — 21 липня 2026, 19:53
Джошуа провів дуель поглядів з Пренгою на яхті у Джидді
Джошуа та Пренга
Скріншот

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та албанець Крістіан Пренга (20-1, 20 КО) провели битву поглядів перед поєдинком.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Цього разу дуель поглядів відбулась на яхті у Джидді (Саудівська Аравія). Сам бій відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді.

Це буде проміжний двобій для Ей Джея перед ймовірною британською битвою проти Тайсона Ф'юрі. Британські супертяжі раніше підписали контракт про очну зустріч.

Напередодні албанець зробив гучну заяву, яка безпосередньо стосується британця. А от батько "Циганського короля" спрогнозував хід поєдинку у столиці Саудівської Аравії.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Ентоні нокаутував блогера-боксера Джека Пола у шостому раунді, тоді як Пренга у лютому 2026-го переміг Джо Джонса.

Бокс Ентоні Джошуа Крістіан Пренга

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