Джошуа провів дуель поглядів з Пренгою на яхті у Джидді
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та албанець Крістіан Пренга (20-1, 20 КО) провели битву поглядів перед поєдинком.
Про це повідомляє Ring Magazine.
Цього разу дуель поглядів відбулась на яхті у Джидді (Саудівська Аравія). Сам бій відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді.
Це буде проміжний двобій для Ей Джея перед ймовірною британською битвою проти Тайсона Ф'юрі. Британські супертяжі раніше підписали контракт про очну зустріч.
Напередодні албанець зробив гучну заяву, яка безпосередньо стосується британця. А от батько "Циганського короля" спрогнозував хід поєдинку у столиці Саудівської Аравії.
Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Ентоні нокаутував блогера-боксера Джека Пола у шостому раунді, тоді як Пренга у лютому 2026-го переміг Джо Джонса.