Менеджер Кабаєла назвав потенційну дату і місце наступного поєдинку

Лассе Крюгер, який є менеджером нового чемпіона світу за версією WBC Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО), запевнив, що німець хоче провести перший захист вже восени. Найкращим місцем для такої події він бачить місто Дюссельдорф.

Слова Крюгера передає Sport.de.

"Ми дотримуємось наших планів. Агіт точно хоче битися цієї осені. В ідеалі – на стадіоні у Дюссельдорфі".

У суботу Всесвітня боксерська рада (WBC) оголосила Кабаєла чемпіоном, що зробило його першим німецьким чемпіоном світу у важкій вазі з часів Макса Шмелінга майже 100 років тому (1932 рік).

Перед його наступним боєм у рідному місті Кабаєля, Бохумі, відбудеться "велика вечірка" з уболівальниками, додав Крюгер.

Менеджмент Кабаєля додав, що вони співпрацюватимуть з промоутерами, щоб вивчити варіанти його наступного бою. Кабаєль востаннє бився в січні в Оберхаузені, де переміг поляка Даміана Книбу перед 13 000 глядачів.