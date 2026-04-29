Менеджер Пренги вважає бій із Джошуа провальним для британця: Вляпалися у дуже небезпечну історію

Кіт Салліван, менеджер Крістіана Пренги (20-1, 20 КО), запевнив, що майбутня зустріч із Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) не буде "легкою прогулянкою" для британського супертяжа.

Його слова наводить Boxing News 24/7.

Представник команди албанського боксера розповів, що дуже добре розуміє, чому Ей Джей обрав саме Пренгу, але такий вибір британця може стати для нього фатальним.

"Якщо команда Джошуа вважає, що для Ей Джея це буде легка прогулянка, вони глибоко помиляються. Вони щойно вляпалися в дуже небезпечну історію. Недооцінюйте Пренгу на свій страх і ризик. Я розумію, чому вони обрали саме його, але не думаю, що вони до кінця усвідомлюють, на кого замахнулися. Це стане цілком очевидним у ніч бою", – сказав менеджер.

Салліван переконаний, що ця ситуація є для Джошуа програшною за будь-якого розвитку бою. Якщо він переможе, то його розкритикують за вибір слабкого суперника, якщо ж програє – його вимагатимуть

"Я б не хотів бути на місці Ентоні або мати такий психологічний стан протягом наступних 13 тижнів. Джошуа – чудовий боєць, але Крістіан їде туди не просто, щоб відбувати номер. Він їде, щоб шокувати світ!" – додав представник 35-річного албанця.

Двобій Джошуа – Пренга запланований на 25 липня 2026 року у саудівському Ер-Ріяді. Їх зустріч очолить подію, яка матиме назву The Comeback і відбудеться у рамках Esport World Cup.

Після цього протистояння Ентоні повинен вийти у ринг проти Ф'юрі. Олександр Усик вже поділився своєю думкою з приводу зустрічі Джошуа – Ф'юрі.

Цікаво, що Пренга хоче зруйнувати усі плани Ей Джея.