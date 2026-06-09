Джошуа назвав умову реваншу з Дюбуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) оцінив можливість бою-реваншу з володарем титулу WBO Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО).

Його слова передає Boxing News 24/7.

Британський боксер обговорив свої плани на майбутнє, розмірковуючи про бої, які він може провести в найближчі роки.

"Я знаю, що якщо я залишуся достатньо довго, то відбудеться матч-реванш з Даніелем Дюбуа. Є потенційний бій із Фабіо Вордлі, є варіант поєдинку з Агітом Кабаєлом, якщо він стане чемпіоном – це був би великий бій. Також є поєдинок із Мозесом Ітаумою, який піднімається в рейтингах, і все ще актуальним залишається бій із Деонтеєм Вайлдером", – сказав Джошуа.

Востаннє Ентоні боксував у грудні 2025-го, коли нокаутував боксера-шоумена Джейка Пола.

Свій наступний двобій Джошуа проведе 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Це буде проміжний поєдинок проти албанця Крістіана Пренги перед битвою з Тайсоном Ф'юрі. Напередодні бійці провели першу битву поглядів.

Відзначимо, що Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.