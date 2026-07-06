Колишній менеджер Кличка зробив заяву щодо можливого повернення легендарного українця на ринг

Берндт Бенте висловився про можливе повернення на ринг Володимира Кличка (64-5, 53 КО).

Його слова передає WBN.

Колишній менеджер "Доктора Сталевого Молота" назвав єдиний бій, який дійсно має сенс для 50-річного боксера. Він вважає, що той може побитися з новоспеченим чемпіоном WBC у надважкій вазі Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО).

"Без сумніву, поєдинок Кабаєл – Кличко в Німеччині став би грандіозною подією. Володимир останнім часом неодноразово говорив в інтерв'ю, що може повернутися, але ніколи не робив конкретних заяв. Думаю, тільки бій з Агітом мав би для нього сенс. У 50 років він отримав би шанс побити рекорд Формана, а також провести надзвичайно успішний з комерційного погляду поєдинок на стадіоні в Німеччині", – сказав Бенте.

Зазначимо, що Агіт Кабаєл став повноцінним чемпіоном світу після рішення Олександра Усика звільнити свої титули. Німець тепер володіє поясом WBC, який ніколи не вигравав Володимир Кличко.

"Доктор Сталевий Молот" востаннє виходив на ринг у квітні 2017 року. Тоді він технічним нокаутом програв Ентоні Джошуа.