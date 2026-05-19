Верховен – це проблема для Усика: ексчемпіон світу зробив детальний прогноз на майбутній бій

Колишній чемпіон світу Тоні Белью висловився щодо поєдинку Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена, де на кону стоятиме пояс WBC.

Його слова передає Boxing News 24.

Британець заявив, що не можна недооцінювати зіркового нідерландця. Він вважає, що той на початку може здивувати чинного короля хевівейту своєю непередбачуваністю.

"Якби це був поєдинок у кікбоксингу, кажу вам, Олександру б довелося несолодко. Не варто отримувати від нього удар ногою. На щастя для Усика – це боксерський поєдинок. Гадаю, що після перших трьох-чотирьох раундів, коли Олександр розбереться з цією незручністю, стійкою та стилем, Ріко може чекати важка ніч. Верховен – це проблема для Усика. Він – проблема, і ми насправді не знаємо про нього багато з точки зору боксу. Він провів лише один бій, з якого не можна зробити висновків. Його досвід у кікбоксингу говорить про дуже багато чого", – сказав Тоні.

При цьому колишній суперник Усика не вірить в апсет. Він переконаний, що з боку українця не буде недооцінки та спрогнозував його дострокову перемогу.

"Я не вірю, що Усик ставитиметься до нього легковажно, адже він ідеальний професіонал. Ви ніколи не застанете цього хлопця сплячим. Треба вставати з ліжка дуже-дуже рано, щоб його застати зненацька. Гадаю, цей бій буде дуже захопливим протягом шести, семи, можливо, восьми раундів, які він триватиме. Я думаю, Олександр придивиться до Ріко. Він проаналізує, що той робить. Він з'ясує, як на нього впливають фінти та на яку сторону його можна виманити. Як тільки Усик все це проаналізує, він позбудеться Верховена. У нього просто буде занадто багато переваг, і так все й буде. Він робить те саме з усіма іншими", – сказав Белью.

Нагадаємо, що поєдинок відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. Напередодні Усик виклав проморолик, присвячений майбутньому протистоянню.