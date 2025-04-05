Поєдинок за титул "реанімація кар'єри": анонс бою Джойс – Хргович

Сьогодні, 5 квітня, у Манчестері відбудеться бій між британцем Джо Джойсом (16-3, 15 КО) і хорватом Філіпом Хрговичем (17-1, 14 КО).

Не часто поєдинки за участі боксерів, які не входять до п’ятірки найкращих за рейтингами усіх провідних організацій викликають інтерес. Хевівейт – завжди був винятком. Чемпіони цієї категорії завжди отримують найбільшу славу, найбільші гонорари. Навіть сам Джойс говорив, що не обдумує завершення кар’єри через хороший дохід.

Для обох боксерів цей поєдинок буде багато що значити. Якщо британець на прізвисько "Джаггернаут" поступиться, то, напевно, таки треба буде повісити рукавиці на цвях, або провести 2-3 поєдинки з маловідомими проспектами чи забутими джорніменами, щоб і грошей підзаробити, і свій рекорд поліпшити, адже у вересні вже виповниться 40 років. І хоч надважковаговики вже давно доводять, що віковий діапазон 38-43 – це не вирок, але не у випадку з британцем.

Хргович трохи молодший – 32 роки. Це лише початок його виходу на пік форми. Програш супернику, якого більшість уже списала, також може викинути його з орбіти претендентів на щось серйозне. Хоча зараз і топбоксери без титулів не виглядають беззаперечними претендентами (Джошуа, Джилей, Вайлдер чи відносно молодий Баколе), на горизонті вже з’являються перспективні Агіт Кабаєл, Мозес Ітаума та Фабіо Вордлі.

Тому цей поєдинок можна назвати "Бій за виживання" або "Погоня за сценарієм Дерека Чісори". Простішими словами — на кону титул реінкарнації кар’єри.

Джо "Джаггернаут"Джойс (16-3, 15 КО)

Один із найуспішніших британських боксерів на аматорському рівні: медалі чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор. До речі, більшість експертів вважають, що Джо явно засудили у фіналі проти Тоні Йока. І з ними важко не погодитись. Та що там експерти – навіть Усик тоді заступався за свого колегу.

Також він непогано себе показав у World Series of Boxing, де, до речі, перемагав того ж Хрговича. "Джаггернаут" вирішив не чекати наступного олімпійського шансу й у 2017 році перейшов у професіонали.

І стартував досить впевнено: перші 15 боїв – 15 перемог. У 14 випадках – нокаут.

Головні мінуси Джо: повільність (не лише рук, а й футворк) і слабкий захист. Але завдяки потужному удару йому вдалося "посадити" Карлоса Такама, Крістіана Хаммера, Бермейна Стіверна та навіть нинішніх зірок хевівейту – Джозефа Паркера і Даніеля Дюбуа.

The last time @JoeJoyceBoxing fought in Manchester… 👀💣#HeavyImpact | April 5 | Co-Op Live, Manchester | @DAZNBoxing | Tickets on sale via Ticketmaster NOW 🎟️ pic.twitter.com/APTiiOSdWc — Queensberry Promotions (@Queensberry) April 1, 2025

On this day in 2020 Joe Joyce knocked out Daniel Dubois in Round 10 of 12 to win the British, Commonwealth, and European Heavyweight Titles



Dubois was up 88-83 and 86-85 on two cards with Joyce up 87-84 on the other at the time of the stoppage pic.twitter.com/2XqtmBsvw3 — Tokkerū (@ATokkers5) November 28, 2024

Такий хід вивів Джойса на вершину. Все йшло до того, що він стане суперником Усика. Його менеджер Сем Джонс навіть заявляв, що в українця немає шансів.

Але цього так і не сталося.

І ось тут почалася турбулентність. Джойсу стало важко контролювати своє тіло – додалося кілька зайвих кілограмів. І важко сказати, що саме стало причиною: лінь чи вік, який почав брати гору над метаболізмом.

Він усе одно підходив до бою з Чжилеєм фаворитом. А китаєць, знаний своїм нокаутуючим ударом (пам’ятаєте "танці" Вайлдера?), двічі епічно переміг, довівши, що "щелепа" Джо – не така вже й міцна, як усі думали.

А з Чісорою стався повний конфуз. Дерек швидко стомився, але використав той самий фінт, який нещодавно допоміг йому здолати Отто Валіна: притискався до канатів і вигравав "рубки" на близькій дистанції, постійно користуючись невмілим блоком суперника й влучаючи оверхендами. Один такий зустрічний удар змусив Джойса прилягти.

Так, Джо підвівся. І, можливо, навіть зміг би дотиснути ледь живого опонента, якби бій тривав 12 раундів. Але зустріч тривала 10 – одноголосна перемога Дерека.

Філіп "Ель Матадор" Хргович (17-1, 14 КО)

Його кар’єра в чомусь схожа з кар’єрою сьогоднішнього опонента: досить непоганий аматорський бекграунд, зокрема спірна поразка Тоні Йока в півфіналі Ріо-2016, виступи у World Series of Boxing, де, до речі, вони вже зустрічалися – перемога британця роздільним рішенням – і такий же потужний старт у профі.

Звичайно, рівень опозиції був нижчим. Чого вартий лише факт, що перші дев’ять нокаутів хорват здобув ще до 5-го раунду. І це не дивно, враховуючи, чому так.

Головні мінуси Філіпа: при всій своїй непоганій роботі рук він дуже швидко втомлюється. І хоч він уже професіонал – стаміна залишилася на аматорському рівні.

Єдиним винятком став бій проти Чжана Чжилея. Китаєць ніколи не був тим, хто "ідеально дихає" — він завжди робив ставку на силу удару. Недаремно всі його поєдинки, в яких справа доходила до рішення суддів, були не дуже вдалими: перемога над Андрієм Руденком (10 раундів), нічия з Джеррі Форрестом (10 раундів), а також поразки в 12-раундових боях Паркеру та Хрговичу.

Чжан навіть відправив Філіпа в нокдаун. Та загалом, ця мінімальна перемога викликала багато дискусій. Ба більше – вона не дає чіткої оцінки, адже спортсмени тоді боксували, відверто кажучи, мляво. Джеб – не найвидовищніший удар, але один із найчастіше використовуваних. На двох – лише 45 влучань за 12 раундів. Вражає (sarcasm).

in a fight where winner's stock may have dropped & loser's went up. Hrgovic landed 17 of 59 per round to 13 of 33 for Zhang, who landed 49% of his power punches (12 of 26) to 44% for Hrgovic (14 of 32). Zhang may want to revisit rounds 10 & 11, where he landed just 13 punches. pic.twitter.com/WPhvzK1urA — CompuBox (@CompuBox) August 20, 2022

Навіть проти Дюбуа Філіп почав неймовірно чудово, та, починаючи з шостого раунду, весь його пресинг і комбінації зникли – почалося побиття, і як наслідок – TKO. Хоча на момент зупинки "Матадор" все ще лідирував за оцінками суддів.

Прогноз на бій Джо Джойс – Філіп Хргович

Влітку буде вже рік, як ці боксери не виходили в ринг. В останніх поєдинках не вражали: Джойс, окрім поразок, затягнув аж до 10-го раунду з Каширом Алі, а Хргович побив нікому не відомих за межами своєї країни австралійських "легенд" – Марка Де Морі та Демпсі Маккіна.

Це трохи ускладнює прогноз на зустріч. Є всі підстави думати, що через повільність Джо та більш комбінаційний бокс від хорвата – перші 3-4 раунди точно має забирати Філіп. Утім, не будемо такими категоричними, як Едді Гірн, який вважає, що за цей час "Матадор" нокаутує суперника.

А от з п’ятого раунду може початися найцікавіше. Свою різку втому в бою з Дюбуа Хргович потім списував на нежить. Хм, проте так завжди: боксер свою перемогу описує фразою "Я був кращим" а на поразку може знайти тисячу причин. Згадайте хоча б Ломаченка після Лопеса і розповіді про травму, або спічі Ф’юрі після боїв з Усиком, у яких винні були судді та все на світі, але не він сам.

Напевно, "щелепа" і вміння тримати удар – це те, що з роками не зникає в боксерів. Воно або є, або немає (Ентоні Джошуа, привіт!). Якщо "Джаггернаут" себе не запустив, то, ймовірно, починаючи із середини поєдинку, має перехоплювати ініціативу.

І хоч букмекери всього світу вважають фаворитом гостя, є велика спокуса піти проти течії та віддати перемогу Джойсу. Навіть якщо бій затягнеться на всі 10 раундів, мало сумнівів, що Філіп зможе якісно пройти всю дистанцію – він прийняв пропозицію лише за місяць до бою. Так, він тренувався постійно, шукав шляхи вдосконалення ще до погодження, але нормальний кемп – це 6-8 тижнів мінімум, а не 25-30 днів.

Рішення: перемога Джо Джойса пізнім нокаутом.