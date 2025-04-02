Все закінчиться в 3-4 раунді: Гірн дав прогноз на бій Джойс – Хргович

Промоутер Едді Гірн вважає, що Джо Джойс (16-3, 15 КО) програє Філіпу Хрговичу (17-1, 14 КО). Відомий функціонер гадає, що бій закінчиться в 3-4 раунді.

Про це він заявив у коментарі для Stomping Ground.

"Джо ніколи не виглядав, як умілий боєць. У минулому він був екстремально складним опонентом. Він міг ударити, він великий бугай, і він умів тримати удар.

З плином його кар'єри ударна міцність змінилася. Удари, які потрясли його в бою з Чісорою, ніколи не потрясли б його раніше. Дві поразки Чжану, тисячі раундів важких спарингів стали проблемою. Якщо хочете прогноз, його добре поб'ють у суботу, і бій закінчиться протягом 3-4 раундів", – сказав Гірн.