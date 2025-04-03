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Джойс: Здолаю Хрговича і повернуся на вершину

Руслан Травкін — 3 квітня 2025, 19:29
Джойс: Здолаю Хрговича і повернуся на вершину
Джо Джойс
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Британський боксер Джо Джойс (16-3, 15 КО) вірить, що здолає хорвата Філіпа Хрговича (17-1, 14 КО). Він упевнений, що вони покажуть чудовий бій, як і 12 років тому.

Про це він сказав на спільній прессконференції.

"Це гарний бій. Приємно знову розділити ринг із Хрговичем – минулого разу, 12 років тому, ми мали гарну сутичку. Цього разу буде той самий результат. Я переможу, а потім повернуся на вершину" – заявив Джо.

У 2013 році Джойс у межах World Series of Boxing переміг Хрговича роздільним рішенням суддів за підсумками 5 раундів.

Боксер також відкинув чутки, що планує завершити кар'єру.

"Про це говорять інші люди, але я ніколи не думав про те, щоби піти з боксу. Це робота і за неї добре платять.

Мені подобається цим займатися, особливо перемагати. Я чудовий боксер, і я беру участь у класних боях не просто так", – сказав 39-річний британець.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Джо зазнав поразки від земляка Дерека Чісори одноголосним рішенням суддів. Загалом Джойс програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків.

Свій останній бій Хргович провів у травні 2024 року. Хорват достроково поступився Даніелю Дюбуа.

Бокс Джо Джойс Філіп Хргович

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