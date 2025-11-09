Джейк Пол заявив про можливість бою з чемпіоном UFC

Шоумен та боксер Джейк Пол повідомив про готовність провести поєдинок з чемпіоном UFC напівсередньої ваги Алексом Перейрою.

Слова американця наводить ESPN.

"Його команда вже погодилась на цей бій і єдине, що може завадити нам – UFC. Якби ж ці хлопці могли позбутись своїх контрактів та дати мені бій. Але зрештою, це рано чи пізно відбудеться.

Це був би величезний бій. Я знаю, що Алекс теж цього хотів би. Якби Дейна Вайт вірив, що хоча б один з його бійців поб'є Джейка Пола за правилами боксу – він сам би проявив ініціативу", – розповів Пол.

14 листопада Джейк Пол мав битись із Джервонтою Девісом, але цей поєдинок скасували через проблеми чемпіона WBA – його знову звинуватили у домашньому насильстві.

Перейра у своєму останньому поєдинку переміг Анклаєва, побивши суперника ще у першому раунді.

Раніше легендарний Майк Тайсон висловив бажання провести реванш з Полом.