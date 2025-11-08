Тайсон заявив про бажання провести реванш із Полом
Легенда світового боксу Майк Тайсон (50-6, 44 КО) розповів про свою поразку блогеру Джейку Полу та заявив про готовність провести реванш.
Американець поспілкувався з Bloody Elbow.
"Я багато чому навчився після свого останнього поєдинку. Тоді я надто сильно працював у залі, надто багато там залишив. Я був надто напруженим, а треба було розслабитись.
Сподіваюсь, після поєдинку з Флойдом Мейвезером ми зможемо провести реванш (з Полом, – прим. ред.). Так, мені це було б цікаво, він добре тоді виступив", – розповів Тайсон.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року легендарний боксер програв Джейку Полу одноголосним рішенням суддів.
У 2026 році Майк Тайсон проведе бій проти іншої легенди Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO). Легендарні боксери підписали угоду на поєдинок, який буде організований американською компанією CSI Sports/Fight Sports.
Раніше Тайсон розповів, чому продовжує боксувати попри свій поважний вік.