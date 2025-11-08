Тайсон заявив про бажання провести реванш із Полом

Легенда світового боксу Майк Тайсон (50-6, 44 КО) розповів про свою поразку блогеру Джейку Полу та заявив про готовність провести реванш.

Американець поспілкувався з Bloody Elbow.

"Я багато чому навчився після свого останнього поєдинку. Тоді я надто сильно працював у залі, надто багато там залишив. Я був надто напруженим, а треба було розслабитись.

Сподіваюсь, після поєдинку з Флойдом Мейвезером ми зможемо провести реванш (з Полом, – прим. ред.). Так, мені це було б цікаво, він добре тоді виступив", – розповів Тайсон.