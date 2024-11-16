Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Джейк Пол: Для мене було честю ділити ринг з Тайсоном

Олексій Погорелов — 16 листопада 2024, 09:47
Джейк Пол: Для мене було честю ділити ринг з Тайсоном
Майк Тайсон та Джейк Пол
NBC News

Джейк Пол (11-1, 7 КО) висловив свою повагу до легендарного Майка Тайсона (50-7, 44 КО), якого він переміг одноголосним рішенням суддів.

Про своє ставлення до великого ексчемпіона Пол розповів одразу після бою.

"Перш за все, це велика честь. Майк Тайсон - легенда, найвеличніший боксер в історії. Він залишається найкрутішою людиною на планеті, тож це було дуже складно, як я й очікував. Він - ікона спорту, легенда.

Я люблю Майка і всю його сім'ю, для мене було честю ділити з ним ринг. Я намагався його потрясти і побоювався, що він потрясе мене. Але я точно зробив усе, що було в моїх силах. (На зважуванні) це був хороший ляпас, мені сподобалося", – заявив Пол.

Навіть після такої поразки "Залізний" Майк Тайсон вважає, що йому ще не варто прощатися з боксом – він упевнений, що може продовжувати виступати на ринзі.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознакомитися відеооглядом поєдинку між Майком Тайсоном та Джейком Полом.

Джейк Пол Майк Тайсон

Джейк Пол

Тайсон без шансів програв Полу: відеоогляд поєдинку
Залізний Майк не здолав свій вік: статистика бою Тайсон – Пол
Кроуфорд: Я люблю Тайсона, але він виглядав, як сміття
Тайсон: Я ще не завершив, у мене ще є запас
Час Залізного Майка сплив: 58-річний Тайсон поступився Полу

Останні новини