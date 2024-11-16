Джейк Пол: Для мене було честю ділити ринг з Тайсоном

Джейк Пол (11-1, 7 КО) висловив свою повагу до легендарного Майка Тайсона (50-7, 44 КО), якого він переміг одноголосним рішенням суддів.

Про своє ставлення до великого ексчемпіона Пол розповів одразу після бою.

"Перш за все, це велика честь. Майк Тайсон - легенда, найвеличніший боксер в історії. Він залишається найкрутішою людиною на планеті, тож це було дуже складно, як я й очікував. Він - ікона спорту, легенда. Я люблю Майка і всю його сім'ю, для мене було честю ділити з ним ринг. Я намагався його потрясти і побоювався, що він потрясе мене. Але я точно зробив усе, що було в моїх силах. (На зважуванні) це був хороший ляпас, мені сподобалося", – заявив Пол.

Навіть після такої поразки "Залізний" Майк Тайсон вважає, що йому ще не варто прощатися з боксом – він упевнений, що може продовжувати виступати на ринзі.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознакомитися відеооглядом поєдинку між Майком Тайсоном та Джейком Полом.