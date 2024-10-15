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Найбільша подія в історії боксу: Пол представив промо бою з Тайсоном

Олександр Булава — 15 жовтня, 19:59
Найбільша подія в історії боксу: Пол представив промо бою з Тайсоном

Блогер та боксер Джейк Пол (10-1, 7 КО) представив промо до бою з ексчемпіоном світу Майком Тайсоном (50-6, 44 KO).

Про це Пол повідомив в Instagram.

"Все, що потрібно – це один удар. Ласкаво просимо на найбільшу подію в історії боксу.

Безплатно для всіх 280 мільйонів передплатників Netflix у всьому світі", - написав Пол.

Зазначимо, що бій Пола з Тайсоном відбудеться 15 листопада. Спершу поєдинок мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Джейк Пол Майк Тайсон

Джейк Пол

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