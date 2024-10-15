Найбільша подія в історії боксу: Пол представив промо бою з Тайсоном

Блогер та боксер Джейк Пол (10-1, 7 КО) представив промо до бою з ексчемпіоном світу Майком Тайсоном (50-6, 44 KO).

Про це Пол повідомив в Instagram.

"Все, що потрібно – це один удар. Ласкаво просимо на найбільшу подію в історії боксу.

Безплатно для всіх 280 мільйонів передплатників Netflix у всьому світі", - написав Пол.