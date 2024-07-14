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Майбутній суперник Тайсона підтримав Трампа та згадав про Україну

Станіслав Лисак — 14 липня, 21:37
Майбутній суперник Тайсона підтримав Трампа та згадав про Україну

Блогер та боксер Джейк Пол підтримав кандидата в президента США Дональда Трампа після замаху в Пенсильванії, а також згадав про війну в Україні.

Про це блогер написав у соцмережі X (колишній Twitter).

"Я молюся за мир і процвітання для всього світу і вважаю, що Трамп дає нам найкращий шанс для цього. Він вберіг нас від воєн. Сотні тисяч невинних людей загинули в Україні та Газі — нам потрібен Трамп", — сказав Пол.

Зазначимо, що під час виступу Дональда Трампа на нього був скоєний замах. Стрілець влучив у вухо політику та вбив одну людину.

20 липня у Джейка Пола запланований бій з колишнім бійцем UFC Майком Перрі.

Також блогер у листопаді проведе поєдинок з Майком Тайсоном. Першопочатково бій мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я Тайсона.

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