Майбутній суперник Тайсона підтримав Трампа та згадав про Україну

Блогер та боксер Джейк Пол підтримав кандидата в президента США Дональда Трампа після замаху в Пенсильванії, а також згадав про війну в Україні.

Про це блогер написав у соцмережі X (колишній Twitter).

"Я молюся за мир і процвітання для всього світу і вважаю, що Трамп дає нам найкращий шанс для цього. Він вберіг нас від воєн. Сотні тисяч невинних людей загинули в Україні та Газі — нам потрібен Трамп", — сказав Пол.

I pray for peace and prosperity for the world and I believe Trump gives us the best chance at that



He kept us out of wars



Hundreds of thousands of innocent people have died in Ukraine and Gaza



We need Trump — Jake Paul (@jakepaul) July 14, 2024

Зазначимо, що під час виступу Дональда Трампа на нього був скоєний замах. Стрілець влучив у вухо політику та вбив одну людину.

20 липня у Джейка Пола запланований бій з колишнім бійцем UFC Майком Перрі.

Також блогер у листопаді проведе поєдинок з Майком Тайсоном. Першопочатково бій мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я Тайсона.