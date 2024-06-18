Пол проведе бій з Перрі напередодні поєдинку з Тайсоном

Блогер та боксер Джейк Пол проведе поєдинок з колишнім бійцем UFC Майком Перрі.

Про це Пол повідомив у соцмережі Instagram.

Бій триватиме 8 раундів у першій важкій вазі за правилами боксу. Поєдинок запланований на 20 липня на "Амалі-арена" у Флориді.

Зазначається, що бій Пола з Майком Тайсоном залишається в планах. Першопочатково поєдинок мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я Тайсона.

"Залізний Майк" завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Тайсон провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.