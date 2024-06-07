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Чемпіон Бокс

Джейк Пол оголосив нову дату бою проти Тайсона

Игорь Чернявский — 7 червня, 17:51
Джейк Пол оголосив нову дату бою проти Тайсона

Бій між колишнім чемпіоном світу Майком Тайсоном і блогером Джейком Полом відбудеться 15 листопада.

Про це Пол повідомив у своєму X (Twitter).

"Нова дата, те ж місце, той же підсумок", — написав Джейк.

Місце поєдинку не змінилося — AT&T Stadium у Арлінгтоні, штат Техас. Нагадаємо, першопочатково бій мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я Тайсона.

"Залізний Майк" завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Тайсон провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Бокс Джейк Пол Майк Тайсон

Джейк Пол

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