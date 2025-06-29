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Бій тривав 78 секунд: перспективний Скофілд брутально нокаутував колишнього чемпіона світу

Руслан Травкін — 29 червня 2025, 07:37
Бій тривав 78 секунд: перспективний Скофілд брутально нокаутував колишнього чемпіона світу
Getty images

У місті Анагайм, штат Каліфорнія, зійшлися головний проспект легкої ваги (до 61,2 кг) Флойд Скофілд (19-0, 13 КО) і досвідчений ветеран Тревіон Фармер (33-9-1, 8 КО).

Бій завершився технічним нокаутом на 79 секунді 1 раунду.

34-річний Фармер, який за кар'єру встиг побути чемпіоном світу за версією IBF у напівлегкій вазі (до 57,1 кг), за цей час двічі побував у нокдауні.

Перший нокдаун відбувся вже на 35 секунді. Фармер піднявся, але не встиг відновитися. 22-річний Скофілд швидко добив суперника.

Бокс – бій за вакантний континентальний титул WBA (до 61,2 кг)
29 червня

Флойд Скофілд (США) – Тревіон Фармер (США) ТКО 1 (12)

Нагадаємо, мексиканець Гільберто Рамірес зберіг свої титули в крузервейті, здолавши Юніеля Дортікоса.

Бокс нокаут Флойд Скофілд

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