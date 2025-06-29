Бій тривав 78 секунд: перспективний Скофілд брутально нокаутував колишнього чемпіона світу

У місті Анагайм, штат Каліфорнія, зійшлися головний проспект легкої ваги (до 61,2 кг) Флойд Скофілд (19-0, 13 КО) і досвідчений ветеран Тревіон Фармер (33-9-1, 8 КО).

Бій завершився технічним нокаутом на 79 секунді 1 раунду.

34-річний Фармер, який за кар'єру встиг побути чемпіоном світу за версією IBF у напівлегкій вазі (до 57,1 кг), за цей час двічі побував у нокдауні.

Перший нокдаун відбувся вже на 35 секунді. Фармер піднявся, але не встиг відновитися. 22-річний Скофілд швидко добив суперника.

FLOYD SCHOFIELD

TOOK ALL HIS BUILT UP ANGER & PUT IT

ON TEVIN FARMER‼️

😭😭😭#Boxing #FarmerSchofield

💥💥🥊🥊🥊



pic.twitter.com/0fUYUlaa8m — Danny (@dantheboxingman) June 29, 2025

Floyd Schofield ices Tevin Farmer in a Round 🔥🔥🔥pic.twitter.com/JoCzoB7Nsv — Tokkerū (@ATokkers5) June 29, 2025

Бокс – бій за вакантний континентальний титул WBA (до 61,2 кг)

29 червня

Флойд Скофілд (США) – Тревіон Фармер (США) ТКО 1 (12)

Нагадаємо, мексиканець Гільберто Рамірес зберіг свої титули в крузервейті, здолавши Юніеля Дортікоса.