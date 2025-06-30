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Джеб Кличка та робота ніг Ломаченка: Джейк Пол створив ідеального боксера

Богдан Войченко — 30 червня 2025, 09:07
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Джеб Кличка та робота ніг Ломаченка: Джейк Пол створив ідеального боксера

Ютубер і боксер Джейк Пол вкотре викликав хвилю обговорень у світі спорту, але цього разу не черговим поєдинком, а фантазією про "ідеального боксера".

Під час інтерв’ю йому запропонували назвати компоненти ідеального бійця від джеба до особистості. Відповіді були лаконічні, але доволі красномовні.

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Джеб – від легендарного українця Володимира Кличка. Захист – від непереможного Флойда Мейвезера. Щелепа – Леннокс Льюїс. Робота ніг – Василя Ломаченка.

Далі дійшло до боксерського IQ – знову ж таки, Флойд Мейвезер. І, нарешті, особистість – звісно, Пол обрав самого себе.

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Нагадаємо, напередодні Джейк Пол зустрівся на рингу із колишнім чемпіоном світу у середній вазі Хуліо Сезарем Чавесом-молодшим. Бій завершився перемогою блогера одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що після своєї звитяги Джейк викликав на бій п'ятьох бійців, зокрема Ентоні Джошуа та Джервонту Девіса.

Бокс ВІДЕО Володимир Кличко Василь Ломаченко Джейк Пол