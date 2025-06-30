Джеб Кличка та робота ніг Ломаченка: Джейк Пол створив ідеального боксера

Ютубер і боксер Джейк Пол вкотре викликав хвилю обговорень у світі спорту, але цього разу не черговим поєдинком, а фантазією про "ідеального боксера".

Під час інтерв’ю йому запропонували назвати компоненти ідеального бійця – від джеба до особистості. Відповіді були лаконічні, але доволі красномовні.

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Джеб – від легендарного українця Володимира Кличка. Захист – від непереможного Флойда Мейвезера. Щелепа – Леннокс Льюїс. Робота ніг – Василя Ломаченка.

Далі дійшло до боксерського IQ – знову ж таки, Флойд Мейвезер. І, нарешті, особистість – звісно, Пол обрав самого себе.

Нагадаємо, напередодні Джейк Пол зустрівся на рингу із колишнім чемпіоном світу у середній вазі Хуліо Сезарем Чавесом-молодшим. Бій завершився перемогою блогера одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що після своєї звитяги Джейк викликав на бій п'ятьох бійців, зокрема Ентоні Джошуа та Джервонту Девіса.