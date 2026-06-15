Ліллія – справжній боягуз: Джейк Пол розніс Топурію після першої поразки в кар'єрі

Епатажний блогер і боксер Джейк Пол відреагував на сенсаційну перемогу Джастіна Гейджі над Ілією Топурією в головному поєдинку турніру UFC Freedom 250 у Білому домі.

Пост про це він зробив у соцмережі X.

Американець розкритикував уже ексчемпіона за відмову виходити на п'ятий раунд. Він насмішливо назвав грузина жіночим іменем, заявивши, що той боягуз.

"Вперед, Америко. Джастін Гетджі – справжня бестія. Ліллія – справжній боягуз, що здався, сидячи на стільці. З цим крихітним хлопчиком навіть спарингувати не варто", – написав Пол.

Зазначимо, що в цьому поєдинку Гейджі мав значну перевагу. Медики не хотіли випускати Топурію битись навіть на четвертий раунд, адже обидва ока у нього були майже закриті гематомами.

Він усе ж таки провів його на морально-вольових, але на п'ятий не вийшов – брат Ілії викинув білий рушник. Ця поразка стала для грузина першої в кар'єрі, до цього боєць мав серію із 17 перемог.