Пол після перемоги над Тайсоном назвав свої подальші плани
Джейк Пол
Блогер Джейк Пол (11-1, 7 КО) має в планах завоювати титул чемпіона світу, а також інші амбітні цілі.
Про це він написав у соцмережі "Х" (Twitter).
"Мій шлях у боксі: створення MVP (компанія буде зосереджена на жінках та проспектах, а також культурних заходах у будь-якому виді спорту), титул чемпіона світу та проведення масштабних заходів", – написав Пол.
Нагадаємо, після перемоги над Тайсоном Джейк заявив про свою готовність битися проти Сауля Альвареса.
Згодом він також запевнив, що не проти вийти в октагон проти ірландця Конора Макгрегора.