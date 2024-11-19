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Чемпіон Бокс

Пол після перемоги над Тайсоном назвав свої подальші плани

Руслан Травкін — 19 листопада 2024, 10:54
Пол після перемоги над Тайсоном назвав свої подальші плани
Джейк Пол
Instagram

Блогер Джейк Пол (11-1, 7 КО) має в планах завоювати титул чемпіона світу, а також інші амбітні цілі.

Про це він написав у соцмережі "Х" (Twitter).

"Мій шлях у боксі: створення MVP (компанія буде зосереджена на жінках та проспектах, а також культурних заходах у будь-якому виді спорту), титул чемпіона світу та проведення масштабних заходів", – написав Пол.

Нагадаємо, після перемоги над Тайсоном Джейк заявив про свою готовність битися проти Сауля Альвареса.

Згодом він також запевнив, що не проти вийти в октагон проти ірландця Конора Макгрегора.

Бокс Джейк Пол Майк Тайсон

Джейк Пол

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