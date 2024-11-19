Пол після перемоги над Тайсоном назвав свої подальші плани

Блогер Джейк Пол (11-1, 7 КО) має в планах завоювати титул чемпіона світу, а також інші амбітні цілі.

Про це він написав у соцмережі "Х" (Twitter).

"Мій шлях у боксі: створення MVP (компанія буде зосереджена на жінках та проспектах, а також культурних заходах у будь-якому виді спорту), титул чемпіона світу та проведення масштабних заходів", – написав Пол.

My boxing path forward: Building MVP (the company will be focused on women & prospects and cultural events in any sport), becoming a world champion, and doing massive events along the way — Jake Paul (@jakepaul) November 18, 2024

Нагадаємо, після перемоги над Тайсоном Джейк заявив про свою готовність битися проти Сауля Альвареса.

Згодом він також запевнив, що не проти вийти в октагон проти ірландця Конора Макгрегора.