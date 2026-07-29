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Опетая проведе бій на вечорі боксу за участю Гарсії та Бенна

Олександр Булава — 29 липня 2026, 20:23
Опетая проведе бій на вечорі боксу за участю Гарсії та Бенна
Джей Опетая
Zuffa Boxing

Володар поясу Zuffa Boxing у важкій вазі Джей Опетая (29-0, 23 KO) проведе свій наступний бій 12 вересня у Лас-Вегасі.

Про це повідомив журналіст The Ring Майк Коппінджер.

Ім'я суперника Опетаї стане відоме згодом. Відомо, що поєдинок стане співголовною подією гучного вечора боксу між Раяном Гарсією та Конором Бенном.

Нагадаємо, у березні Джей переміг Брендона Глентона. Всі судді зафіксували його тріумф з однаковим рахунком 119:106 – Опетая став першим чемпіоном Zuffa Boxing.

Напередодні український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко поставив яскраву крапку в бою з відомим шведом Отто Валліним, нокаутувавши суперника за лічені секунди до фінального гонгу.

Джей Опетая

Джей Опетая

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