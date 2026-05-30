Опетая близький до угоди про бій з Мікаеляном

Володар поясу Zuffa Boxing у важкій вазі Джей Опетая (29-0, 23 KO) та чемпіон WBC Ноель Мікаелян (28-3, 12 KO) близькі до угоди про бій.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Поєдинок планують провести на одному з майбутніх вечорів The Ring цього року.

Напередодні Опетая обговорив фінансові деталі угоди з Туркі Аль аш-Шейхом під час відвідування бою між Олександром Усиком і Ріко Верховеном.

Спочатку Туркі наполягав на бою австралійця з Девідом Бенавідесом. Однак американець відмовився від бою з Опетаєю і зосереджений на спробі отримати поєдинок проти Сауля Альвареса.

Нагадаємо, у березні Джей переміг Брендона Глентона. Всі судді зафіксували його тріумф з однаковим рахунком 119:106 – Опетая став першим чемпіоном Zuffa Boxing.

Мікаелян у грудні здолав в реванші Баду Джека. Бій завершився одноголосним рішенням суддів: 115-111 і двічі по 116-110.