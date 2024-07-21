Джервонта визначив трьох суперників на заміну Ломаченку

Переговори між командами американця Джервонти Девіса (30-0, 28 КО) та українця Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) про проведення об'єднавчого бою за титули чемпіона світу за версіями WBA та IBF у легкій вазі повністю зупинено після того, як українець вирішив більше не виходити на ринг у 2024 році.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Майка Коппінджер.

Наразі Джервонта розглядає три можливі варіанти. "Танк" може побитися з чемпіоном WBC Шакуром Стівенсоном (22-0, 10 КО), проти мексиканця Вільяма Сепеди (31-0, 27 КО), або провести реванш проти Ісаака Круса (26-2-1, 18 КО).

Нагадаємо, нещодавно Джервонта нокаутом переміг Френка Мартіна та здобув титул WBA в легкій вазі.

Водночас Ломаченко технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.