Девіс розглядає можливість провести бій з Ломаченком

Представники чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО) зв'язалися з промоутерською компанією TopRank щодо можливості провести бій з володарем поясу IBF Василем Ломаченком (18-3, 12 КО).

Про це повідомляє The Ring.

Можливий об'єднавчий бій у легкій вазі (до 61.2 кг) може відбутися у 2025 році.

Напередодні 30-річний американець заявив про бажання провести реванш з Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО). Раніше бійці не визначили сильнішого у 12-раундовому бою.

Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Раніше повідомлялось, що IBF надала Василю відстрочку від захисту свого титулу.

Нещодавно Чемпіон спрогнозував, що чекає на уродженця Білгород-Дністровського в житті поза рингом.