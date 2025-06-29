Джейк Пол викликав на бій Джошуа, Джервонту та ще трьох боксерів

Відомий блогер та боксер-аматор Джейк Пол переміг Сезара Чавеса, після чого викликав на бій п'ятьох бійців, зокрема Ентоні Джошуа та Джервонту Девіса.

Слова американця з рингу передає Happy Punch.

Так, 28-річний спортсмен зголосився битись проти Томмі Ф'юрі, брата Тайсона, Баду Джека (41-річний ексчемпіон WBC та WBA) та чинного чемпіона WBO у першій важкій вазі Зуро Раміреса та вищеназваних зірок боксу.

Jake Paul’s call-outs after beating Julio Cesar Chavez Jr. by unanimous decision:



- Zurdo Ramirez

- Badou Jack

- Anthony Joshua

- Gervonta Davis

- Tommy Furypic.twitter.com/cgIw2OR6EZ — Happy Punch (@HappyPunch) June 29, 2025

Нагадаємо, що Томмі Ф'юрі переміг Джейка Пола роздільним рішенням суддів у їхньому першому поєдинку, який відбувся 26 лютого 2023 року.

У травні брат Тайсона переміг Кенана Ханджалича, після чого одразу закликав Пола провести реванш.

Також американець вже казав, що майже домовився з Ентоні Джошуа про поєдинок у 2026 році.

Раніше Джей Пол заявляв, що він – найкраще, що могло статись із боксом після Мухаммеда Алі.