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Джейк Пол викликав на бій Джошуа, Джервонту та ще трьох боксерів

Володимир Максименко — 29 червня 2025, 09:11
Джейк Пол викликав на бій Джошуа, Джервонту та ще трьох боксерів
Джейк Пол
Getty Images

Відомий блогер та боксер-аматор Джейк Пол переміг Сезара Чавеса, після чого викликав на бій п'ятьох бійців, зокрема Ентоні Джошуа та Джервонту Девіса.

Слова американця з рингу передає Happy Punch.

Так, 28-річний спортсмен зголосився битись проти Томмі Ф'юрі, брата Тайсона, Баду Джека (41-річний ексчемпіон WBC та WBA) та чинного чемпіона WBO у першій важкій вазі Зуро Раміреса та вищеназваних зірок боксу.

Нагадаємо, що Томмі Ф'юрі переміг Джейка Пола роздільним рішенням суддів у їхньому першому поєдинку, який відбувся 26 лютого 2023 року. 

У травні брат Тайсона переміг Кенана Ханджалича, після чого одразу закликав Пола провести реванш.

Також американець вже казав, що майже домовився з Ентоні Джошуа про поєдинок у 2026 році.

Раніше Джей Пол заявляв, що він – найкраще, що могло статись із боксом після Мухаммеда Алі.

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Бокс

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