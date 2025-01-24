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Енніс отримав об’єднавчий бій зі Станіонісом

Олександр Булава — 24 січня 2025, 00:37
Енніс отримав об’єднавчий бій зі Станіонісом
Джарон Енніс
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Чемпіон IBF у напівсередній вазі Джарон Енніс (33-0, 29 КО) проведе бій з володарем титулу WBA Еймантасом Станіонісом (15-0, 9 КО).

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Поєдинок відбудеться 12 квітня 2025 року в Атлантік-Сіті (США).

Нагадаємо, нещодавно Енніс (33-0, 29 КО) вдруге зумів перемогти українця Карена Чухаджяна. Поєдинок пройшов усю дистанцію та завершився з рахунком 119:107, 117:109 та 116:110 на користь американця.

30-річний литовець у травні минулого року переміг венесуельця Габріеля Маестре. Це був його другий бій з квітня 2022-го, коли він виборов титул WBA.

Джарон Енніс

Джарон Енніс

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