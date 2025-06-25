Дюбуа: Я завдам Усику якомога більше шкоди під час бою

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) заявив, що готовий помститися володарю титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександру Усику (23-0, 14 КО).

Про бій-реванш з українцем британець розповів виданню Sky Sports.

"Я збираюся вийти на ринг, щоб завдати якомога більше шкоди. Все це відбувається не просто так ( припинення співпраці Усика та Красюка

Окрім того, британський чемпіон вважає, що якщо суперник починає думати про завершення кар'єри, то це робить його слабшим.

Поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня. Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Нагадаємо, що Олександр Красюк, багаторічний промоутер Олександра Усика, оголосив про завершення співпраці з українським боксером, яка тривала 12 років. У команді українського чемпіона пояснили цю ситуацію.