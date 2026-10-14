Він б'є, як дитина: Дюбуа оцінив силу Вордлі перед реваншем

Володар пояса WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) скептично оцінив рівень свого майбутнього суперника Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) перед реваншем.

Про це повідомляє The Ring.

"Він б'є, як дитина. У нього немає сили, він не б'є. Я нічого не відчув. Він недостатньо хороший, щоб пристосуватися. Він і далі робитиме те саме. Я просто знаю, що розіб'ю його вщент. Виб'ю з його голови все, що він собі надумав, і піду далі", – сказав Дюбуа.

Зазначимо, що перший бій відбувся у травні. Тоді "Динаміт" двічі опинявся в нокдауні, але переміг технічним нокаутом в 11 раунді.

Реванш боксери проведуть 17 жовтня в Лондоні на O2 Arena. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBO, який Дюбуа забрав у Вордлі в попередньому протистоянні.

Раніше Фабіо висловився про майбутній поєдинок. Боксер заявив, що в ньому буде достроковий фінал.