Бій точно закінчиться достроково: Гриців дав прогноз на реванш Дюбуа – Вордлі

Непереможений український боксер Олександр Гриців (13-0, 9 KO) в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" розповів, що фаворитом реваншу Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО) проти Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) є "Динаміт".

"На мою думку, Дюбуа – фаворит даного поєдинку. У нього є певна психологічна перевага після першого поєдинку. Але це суперважка вага, і все може змінити один удар, а він є у Вордлі. Думаю, бій точно закінчиться достроково, але у якому раунді сказати не можу", – заявив Гриців.

Другий бій Дюбуа – Вордлі відбудеться 17 жовтня 2026 року на арені "О2" у Лондоні. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, що перше протистояння закінчився технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO. Хоча Даніель двічі побував у нокдауні.

Цікаво, що Дерек Чісора заявив, що реванш проти Дюбуа стане останнім боєм у кар'єрі Вордлі. На таку заяву ветерана боксу вже відреагував Фабіо.

Раніше свій прогноз на двобій зробив інший український боксер Владислав Сіренко.