Дюбуа переважив Вордлі перед реваншем

Чемпіон WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) та ексчемпіон Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) пройшли офіційну церемонію зважування.

Дюбуа виявився важчим за свого суперника, переваживши його на 2,5 кг.

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Результати зважування:

Даніель Дюбуа – 115,17 кг

Фабіо Вордлі – 112,63 кг

Реванш Дюбуа – Вордлі відбудеться 17 жовтня 2026 року на лондонській арені "О2".

ONE DAY OUT 💥 Daniel Dubois & Fabio Wardley come face-to-face for the final time before their mouthwatering clash tomorrow night 😤🔥 #DuboisWardley2 | Tomorrow | The O2, London | DAZN https://t.co/OyWwq8K5RB — Queensberry Promotions (@Queensberry) October 16, 2026

Нагадаємо, що перший двобій закінчився технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO. Хоча Даніель двічі побував у нокдауні – у першій та третій трихвилинці.

Раніше Дерек Чісора зробив прогноз на британську дуель та заявив, що реванш проти Дюбуа стане останнім боєм у кар'єрі Вордлі. На таку заяву ветерана боксу вже відреагував Фабіо.