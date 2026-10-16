Дюбуа переважив Вордлі перед реваншем
Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі
Queensberry Promotions
Чемпіон WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) та ексчемпіон Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) пройшли офіційну церемонію зважування.
Дюбуа виявився важчим за свого суперника, переваживши його на 2,5 кг.
Результати зважування:
- Даніель Дюбуа – 115,17 кг
- Фабіо Вордлі – 112,63 кг
Реванш Дюбуа – Вордлі відбудеться 17 жовтня 2026 року на лондонській арені "О2".
Нагадаємо, що перший двобій закінчився технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO. Хоча Даніель двічі побував у нокдауні – у першій та третій трихвилинці.
Раніше Дерек Чісора зробив прогноз на британську дуель та заявив, що реванш проти Дюбуа стане останнім боєм у кар'єрі Вордлі. На таку заяву ветерана боксу вже відреагував Фабіо.