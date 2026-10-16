Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Дюбуа переважив Вордлі перед реваншем

Олександр Булава — 16 жовтня 2026, 21:08
Дюбуа переважив Вордлі перед реваншем
Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі
Queensberry Promotions

Чемпіон WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) та ексчемпіон Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) пройшли офіційну церемонію зважування.

Дюбуа виявився важчим за свого суперника, переваживши його на 2,5 кг.

Реклама:

Результати зважування:

  • Даніель Дюбуа – 115,17 кг
  • Фабіо Вордлі – 112,63 кг

Реванш Дюбуа – Вордлі відбудеться 17 жовтня 2026 року на лондонській арені "О2".

Нагадаємо, що перший двобій закінчився технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO. Хоча Даніель двічі побував у нокдауні – у першій та третій трихвилинці.

Раніше Дерек Чісора зробив прогноз на британську дуель та заявив, що реванш проти Дюбуа стане останнім боєм у кар'єрі Вордлі. На таку заяву ветерана боксу вже відреагував Фабіо.

Даніель Дюбуа Фабіо Вордлі

Даніель Дюбуа

Повинен створити хаос: Кларк – про єдиний шанс Вордлі у бою з Дюбуа
Все може змінитися за секунду: Сіренко спрогнозував переможця реваншу Дюбуа – Вордлі
Відомий боксер пояснив, чому Дюбуа буде фаворитом реваншу проти Вордлі
Йди у ва-банк: Фроч вказав на слабкість Вордлі та дав пораду перед реваншем із Дюбуа
Обидва можуть потужно вдарити: ексчемпіон світу зробив прогноз на реванш Дюбуа – Вордлі

Останні новини