Гематома відкриється від першого ж жорсткого джеба: Сміт – про Вордлі у реванші з Дюбуа

Коментатор та британський боксер Пол Сміт переконаний, що у Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) виникнуть серйозні проблеми зі здоров'ям у реванші проти Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО), які можуть завадити йому продовжити професійну кар'єру.

Про це він розповів у коментарі TalkSPORT.

"Питання у ціні, яку заплатиш, коли стаєш трохи старшим. Ви ж бачите його пошкодження на обличчі в районі носа. Ця гематома відкриється від першого ж жорсткого джеба. Це якраз на стику кістки та хряща. Врахуйте ті маленькі рукавички, у яких виходитимуть Дюбуа та Вордлі. Виникає питання: якою ціною Фабіо взагалі хоче залишатися в цій грі?" – заявив Сміт.

Британський боєць не розуміє, навіщо Вордлі далі виходить у ринг, якщо вже заробив цілу гору грошей, забезпечивши собі комфортне життя.

"Він уже був чемпіоном світу в хевівейті. Я б взагалі його не засуджував, якби він не захотів більше виходити в ринг після цього бою", – додав Сміт.

Реванш відбудеться 17 жовтня 2026 року на лондонській арені "О2". Дюбуа обіцяє відправити суперника у нокаут. 14 жовтня боксери провели чергову дуель поглядів.

Нагадаємо, що перший бій закінчився технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO.

Напередодні протистояння Фабіо спрогнозував достроковий фінал у бою проти Даніеля. Натомість Дерек Чісора поділився своїм прогнозом на другу зустріч.