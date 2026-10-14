Дюбуа та Вордлі провели дуель поглядів перед реваншем
Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі
Queensberry Promotions
Володар титулу WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) та ексчемпіон Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) провели битву поглядів перед реваншем.
Поєдинок відбудеться 17 жовтня на арені O2 Arena у Лондоні.
Нагадаємо, що перше протистояння закінчилося достроковою перемогою Дюбуа. 9 травня 2026 року Даніель здолав Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді, хоча перед цим "Динаміт" двічі побував у нокдауні – у першому та третьому раунді.
Вже 15 травня стало відомо, що Фабіо активував опцію реваншу.
Напередодні протистояння Фабіо спрогнозував достроковий фінал у бою проти Даніеля.