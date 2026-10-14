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Дюбуа та Вордлі провели дуель поглядів перед реваншем

Олександр Булава — 14 жовтня 2026, 22:50
Дюбуа та Вордлі провели дуель поглядів перед реваншем
Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі
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Володар титулу WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) та ексчемпіон Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) провели битву поглядів перед реваншем.

Поєдинок відбудеться 17 жовтня на арені O2 Arena у Лондоні.

Нагадаємо, що перше протистояння закінчилося достроковою перемогою Дюбуа. 9 травня 2026 року Даніель здолав Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді, хоча перед цим "Динаміт" двічі побував у нокдауні – у першому та третьому раунді.

Вже 15 травня стало відомо, що Фабіо активував опцію реваншу.

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Напередодні протистояння Фабіо спрогнозував достроковий фінал у бою проти Даніеля.

Даніель Дюбуа Фабіо Вордлі

Даніель Дюбуа

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