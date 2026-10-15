Маю достатньо сили, щоб відправити його на канвас: Вордлі – про майбутній реванш із Дюбуа

Колишній чемпіон світу Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) пригадав нокдауни для Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО) під час першого бою та зізнався, яку роль відіграють ці падіння "Динаміта" перед реваншем.

Про це він розповів у коментарі Boxing Scene.

"Це, безперечно, були для мене важливі орієнтири під час бою, завдяки яким я міг сказати собі: "Так, гаразд, ось цей конкретний момент стався не один раз, а двічі". Мені вдалося влучити. Отже, по-перше, я знаю, що маю достатньо сили, щоб відправити його на канвас. По-друге, я досить впевнений у собі, бо обидва ці удари не були найчистішими – обидва були скоріше косими. А усвідомлення того, що я можу витримати його найсильніші удари й залишитися на ногах, тоді як він, здається, не може витримати моїх, – це теж додає впевненості. Це все позитивні моменти", – заявив 31-річний боксер.

Реванш Дюбуа – Вордлі відбудеться 17 жовтня 2026 року на лондонській арені "О2". Раніше Фабіо спрогнозував швидкий фінал другого поєдинку.

Нагадаємо, що перший бій закінчився технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO.

Раніше Дерек Чісора зробив прогноз на британську дуель та заявив, що реванш проти Дюбуа стане останнім боєм у кар'єрі Вордлі. На таку заяву ветерана боксу вже відреагував Фабіо.