Слід змінити ім’я на Олександр Ухилясик, – менеджер Вордлі звинуватив Усика

Майк Офо, менеджер чемпіона світу за версією WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), вчергове заявив, що колишній абсолют у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) уник бою із його клієнтом.

Про це він розповів у коментарі для Sky Sports.

Представник непереможеного британця звернувся до українського боксера. Офо попросив Усика змінити прізвище.

"Тепер весь світ бачить, що Усик просто ухилився від Фабіо, стверджуючи, що буде битися з Вайлдером. Очевидно, що цього не відбудеться, і Усик все ще уникає бою з Фабіо. Йому слід змінити ім'я на Олександр Ухилясик", – сказав менеджер Вордлі.

У приклад Усику представник Вордлі навів Тайсона Ф'юрі, який кинув виклик його клієнту. Офо запевнив, що Фабіо із радістю поб'ється проти "Циганського короля".

Нагадаємо, що Вордлі став чемпіоном світу по лінії WBO якраз завдяки Усику. Олександр свідомо відмовився по титулу, автоматично позбавивши Фабіо статусу обов'язкового претендента на бій із ним. Натомість українець висловив бажання зустрітись із Деонтеєм Вайлдером.

До слова, Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025-го, коли переміг у реванші Даніеля Дюбуа. А от Вордлі наприкінці жовтня минулого року здолав новозеландця Джозефа Паркера.

Раніше промоутер Френк Воррен повідомив дату наступного бою Вордлі. За його словами, Фабіо повернеться у ринг навесні 2026-го.