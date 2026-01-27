Дюбуа зазіхнув на чемпіонський пояс Вордлі

Колишній чемпіон світу за версією IBF у гевівейті Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) анонсував свій наступний поєдинок, який може відбутись вже навесні 2026 року.

Про це він розповів у коментарі talkSPORT Boxing.

Британець прогнозує, що може повернутись у ринг вже у квітні. Однак не став розкривати потенційних суперників, додавши, що говорити про опонентів ще занадто рано.

Також "Динаміт" заговорив про ймовірний двобій проти Фабіо Вордлі, який володіє поясом по лінії WBO. Нагадаємо, що непереможений британець став чемпіоном світу після того, як Олександр Усик відмовився від цього титулу.

"Я зроблю все можливе, щоб дістатися до нього та повернути свій пояс, чувак. Він у них тимчасово. Я хочу повернути свій пояс, тож чого б це мені не коштувало, я його поверну", – заявив Дюбуа.

Відзначимо, що заради цього Даніель вже навіть відновив співпрацю із тренером Доном Чарльзом. Британець під керівництвом саме цього наставника дістався до чемпіонського титулу.

Востаннє британець виходив на профі-ринг у липні 2025-го, коли вдруге програв Усику. Натомість Вордлі наприкінці жовтня минулого року несподівано переміг новозеландця Джозефа Паркера.