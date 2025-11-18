Дуже великий бій, – Бенавідес відреагував на оголошення поєдинку Джошуа та Пола

Чемпіон WBC у напівважкій вазі Давід Бенавідес (30-0, 24 КО) висловився про оголошення поєдинку між ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) та Джейком Полом.

Боксер поділився думками з FightHub TV.

"Я віддаю належне Полу – це дуже небезпечний бій для нього. Скоріш за все його нокаутують. Я не хейтер і не намагаюсь погано говорити про Джейка, але Джошуа – це Джошуа. Пам'ятаєте, коли проти нього вийшов малодосвідчений Нганну? Пам'ятаєте що було?

Це буде дуже крутий кард, це дуже великий бій. Я поважаю сміливість Пола прийняти цей виклик. Там буде велика купа грошей і, на мою думку, саме через це він погодився битись", – розповів Бенавідес.

Нагадаємо, бій Ентоні з Полом відбудеться 19 грудня у Маямі. Поєдинок пройде в рукавицях стандартної для хевівейту ваги – 10 унцій (284 г).

Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

14 листопада Джейк Пол мав битись із Джервонтою Девісом, але цей поєдинок скасували через проблеми чемпіона WBA – його знову звинуватили у домашньому насильстві.

Раніше затвердження поєдинку прокоментував промоутер ексчемпіона світу Едді Гірн.