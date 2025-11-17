Він обрав складний шлях: Гірн – про бій Пола з Джошуа

Промоутер Едді Гірн відреагував на оголошення бою свого клієнта Ентоні Джошуа проти блогера та боксера Джейка Пола.

Цитує промоутера Sky Sports.

"Кажуть, будь обережним у своїх бажаннях, і мені здається, це все, що я можу сказати.

Двоє найбільших імен спорту зіткнуться 19 грудня. Хоча я і захоплююся Джейком, він дізнається, що обрав складний шлях у Маямі", – розповів Гірн.