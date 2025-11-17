Він обрав складний шлях: Гірн – про бій Пола з Джошуа
Промоутер Едді Гірн відреагував на оголошення бою свого клієнта Ентоні Джошуа проти блогера та боксера Джейка Пола.
Цитує промоутера Sky Sports.
"Кажуть, будь обережним у своїх бажаннях, і мені здається, це все, що я можу сказати.
Двоє найбільших імен спорту зіткнуться 19 грудня. Хоча я і захоплююся Джейком, він дізнається, що обрав складний шлях у Маямі", – розповів Гірн.
Нагадаємо, бій Ентоні з Полом відбудеться 19 грудня у Маямі. Поєдинок пройде в рукавицях стандартної для гевівейту ваги – 10 унцій (284 г).
Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.
14 листопада Джейк Пол мав битись із Джервонтою Девісом, але цей поєдинок скасували через проблеми чемпіона WBA – його знову звинуватили у домашньому насильстві.