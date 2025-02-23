Переломив хід бою: опубліковано суддівські записки поєдинку Бівол – Бетербієв

У головній події вечора боксу в Ер-Ріяді росіянин Дмитро Бівол здолав Артура Бетербієва, який виступає під прапором Канади.

Перша половина бою була абсолютно рівна, про що свідчать суддівські записки. Лише один з трьох суддів віддав невеличку перевагу Бетербієву.

Другу частину поєдинку, окрім фінального раунду, арбітри повністю віддали уродженцю Киргизстану, який допоміг Артуру лише не зазнати поразки одноголосним рішенням суддів.

Окрім того, цього вечора також відбувся бій за участю Чжана Чжилея, який напередодні кидав виклик Усик. Китайський боксер нокаутом програв Агіту Кабаєлу.

Раніше стало відомо, що сам український боксер вирішив не дивитись на двобій росіян та достроково залишив арену.