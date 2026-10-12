Біволу дозволили провести захист чемпіонських титулів у Росії

Володар поясів WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі Дмитро Бівол (25-1, 12 КО) проведе обов'язковий захист титулів проти тимчасового чемпіона WBO Каллума Сміта (31-2, 22 КО) в Росії.

Про це оголосила промоутерська компанія Mаtchroom Boxing.

Боксери визначатимуть сильнішого 12 грудня. Поєдинок відбудеться на "УММК Арені" в Єкатеринбурзі.

Зазначимо, що у 2022 році WBO запровадила обмеження щодо проведення чемпіонських боїв у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Згодом організація також заборонила проведення боїв за світові та регіональні титули в цій країні, виключивши російських боксерів зі своїх рейтингів.

Саме від її позиції залежало рішення про місце проведення цього поєдинку. Врешті-решт Світова боксерська організація його санкціонувала.

Минулого разу WBO заборонила Біволу проводити захист свого пояса в Єкатеринбурзі. Тому в його останньому бою на кону не стояв цей титул.

Нагадаємо, що напередодні визначився офіційний претендент на пояс повноцінного чемпіона світу за версією IBF, яким володіє Бівол. Ним став Бен Віттакер, який у непростому протистоянні здолав Конора Воллеса.