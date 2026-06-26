Бівол перенесе операцію на лікті та планує бій зі Смітом

Чемпіон WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі Дмитро Бівол (25-1, 12 КО) перенесе операцію на лікті на початку липня.

Про це повідомляє BoxingScene.

Після повернення на ринг російський боксер має намір зустрітися з тимчасовим чемпіоном WBO та першим номером рейтингу організації Каллумом Смітом (31–2, 22 КО).

Наразі дата проведення цього поєдинку залишається невідомою.

Нагадаємо, у травні Бівол успішно захистив свої титули в поєдинку проти обов'язкового претендента за версією IBF Міхаеля Айферта (13–1, 5 КО).

Титульний поєдинок відбувся у Єкатеринбурзі. Біволу до бою допомагав готуватися український боксер другої середньої ваги Андрій Великовський (21-4-3, 14 КО).

Востаннє Каллум Сміт виходив на ринг у лютому 2025 року. Тоді він переміг Джошуа Буатсі одноголосним рішенням суддів. Його бій проти Давіда Морреля (12-1, 9 КО), який мав відбутися у квітні, був скасований через травму британця.