Бівол захистив чемпіонські титули у бою з Айфертою
Чемпіон WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі Дмитро Бівол (25–1, 12 КО) успішно захистив свої титули в поєдинку проти обов'язкового претендента за версією IBF Міхаеля Айферта (13–1, 5 КО).
Претендент вже у першому раунді побував в нокдауні. Надалі Біваол продовжив домінувати над суперником як у нападі, так і в захисті, проте не зміг завершити бій достроково у вирішальних раундах.
За підсумком 12 раундів росіянин здобув перемогу одноголосним рішенням суддів: тричі по 120-107.
Титульний поєдинок відбувся у Єкатеринбурзі. Біволу до бою допомагав готуватися український боксер другої середньої ваги Андрій Великовський (21-4-3, 14 КО).
Зазначимо, що Бівол володіє титулами WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі. До цього він востаннє він виходив на ринг у лютому 2025 року, коли переміг у реванші іншого росіянина – Артура Бетербієва.