Українець Великовський допомагає росіянину Біволу готуватися до бою в Єкатеринбурзі

Український боксер другої середньої ваги Андрій Великовський (21-4-3, 14 КО) приєднався до табору російського чемпіона WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі Дмитра Бівола (24-1, 12 КО).

Про це боєць розповів в Інстаграм.

Українець допомагає Біволу, який виступає під прапором Киргизстану, готуватися до титульного поєдинку Єкатеринбурзі проти Міхаеля Айферта (13-1, 5 КО). Великовський бере участь у спарингах з росіянином.

"Проживаю неймовірний етап підготовки у таборі Дмитра Бівола. Сказати, що тут високий рівень – не сказати нічого. Але найбільше підкуповує атмосфера: професіоналізм у залі та дуже здорове, поважне спілкування за його межами. Дмитро – приклад того, як великий чемпіон залишається справжньою людиною. Дякуємо за можливість бути частиною цього процесу і переймати досвід у найкращих. Кожна хвилина у цьому рингу йде у скарбничку. Ідемо тільки вперед", – сказав Великовський.

Поєдинок Бівола та Айферта відбудеться 30 травня в Єкатеринбурзі, Росія.

Нагадаємо, у жовтні Великовський зазнав поразки від кубинця Іхосвані Гарсії. Восьмираундовий бій завершився одноголосним рішенням суддів на користь суперника.